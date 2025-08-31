Enero 2026 traerá nuevas temporadas de Jujutsu Kaisen, Hell’s Paradise y Frieren

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Enero de 2026 será un mes cargado de estrenos para los seguidores del anime, con el lanzamiento de nuevas temporadas de cuatro de las producciones más populares del momento.

Animes que llegarán en enero 2026:

Jujutsu Kaisen – Temporada 3 (Culling Game Arc P1)

Fire Force – Temporada final (Parte 2)

Hell’s Paradise – Temporada 2

Frieren: Beyond Journey’s End – Temporada 2

Con estos 4 animes, el inicio de 2026 se perfila como un mes histórico para la animación japonesa, al reunir en un mismo periodo estrenos que abarcan acción, fantasía y emoción.

BCT