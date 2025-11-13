El mundo de Death Stranding llegará al anime en 2027 a través de Disney+

La dirección correrá a cargo de Takayuki Sano, conocido por su trabajo en Attack on Titan: The Final Season, mientras que el diseño de personajes estará a manos de Ilya Kuvshinov. La producción del proyecto estará a cargo del estudio E&H Production y contará con la supervisión de Kojima como productor ejecutivo.

Este anuncio forma parte de una estrategia más amplia por parte de Kojima Productions para expandir su universo hacia otros formatos, que también incluye una película animada (Death Stranding: MOSQUITO) y una cinta live-action producida por Hammerstone Studios.

Con el reciente lanzamiento de Death Stranding 2: On the Beach, protagonizada por Norman Reedus, la franquicia continúa consolidándose como una de las más influyentes dentro del entretenimiento contemporáneo.