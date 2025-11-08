El Juego del Sacrificio llega: JUJUTSU KAISEN confirma estreno de su tercera temporada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo de JUJUTSU KAISEN continúa expandiéndose. El sitio oficial y las redes sociales del anime revelaron una nueva imagen promocional junto con la fecha de estreno de la Temporada 3, que comenzará a transmitirse en Japón a partir del 8 de enero de 2026.
La nueva temporada adaptará el arco del Juego del Sacrificio (The Culling Game), uno de los más esperados por los lectores del manga. La plataforma Crunchyroll confirmó que estrenará la temporada en simultáneo para Latinoamérica, aunque el horario de emisión se anunciará más adelante.
El anime, producido por el estudio MAPPA, está basado en el manga de Gege Akutami, que fue publicado en la revista Weekly Shonen Jump entre 2018 y 2024, con un total de 30 volúmenes recopilados.
En Execution, el público será testigo del enfrentamiento entre Yuji Itadori y Yuta Okkotsu, uno de los momentos más intensos de la historia, en medio del caos tras el Incidente de Shibuya. El hechicero más poderoso, Satoru Gojo, ha sido sellado, y Japón se convierte en un campo de batalla para maldiciones y hechiceros.
BCT