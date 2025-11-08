El Juego del Sacrificio llega: JUJUTSU KAISEN confirma estreno de su tercera temporada

El anime, producido por el estudio MAPPA, está basado en el manga de Gege Akutami, que fue publicado en la revista Weekly Shonen Jump entre 2018 y 2024, con un total de 30 volúmenes recopilados.

En Execution, el público será testigo del enfrentamiento entre Yuji Itadori y Yuta Okkotsu, uno de los momentos más intensos de la historia, en medio del caos tras el Incidente de Shibuya. El hechicero más poderoso, Satoru Gojo, ha sido sellado, y Japón se convierte en un campo de batalla para maldiciones y hechiceros.