El genio y los deseos, nuevo k-drama de magia, llega a Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El universo de los k-dramas se expande con una propuesta que mezcla fantasía, romance y oscuridad.

Se trata de El genio y los deseos, la nueva serie coreana que promete cautivar al público mexicano con una historia en la que los deseos más profundos podrían tener un precio alto.

A través de una campaña visual cargada de simbolismo y misterio, Netflix anunció que el estreno mundial de esta producción será el próximo 3 de octubre.

La historia está protagonizada por Kim Woo-bin, reconocido por su carisma en pantalla, y Suzy, una de las actrices más populares del drama coreano contemporáneo.

En esta serie, el personaje de Suzy interpreta a una joven atrapada en la rutina de su vida diaria, hasta que se encuentra con un genio místico interpretado por Woo-bin. Este ser fantástico le ofrece transformar su existencia, no sólo a través de deseos tradicionales, sino también seduciéndola con la posibilidad de experimentar una vida completamente distinta... aunque no exenta de consecuencias.

“¿Podrá un genio transformar el mundo rutinario de una mujer en uno de amor y fantasía?”, pregunta el adelanto oficial de Netflix, acompañado del mensaje: “Déjate corromper”.