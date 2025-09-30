El esperado comeback de JO1: nuevo sencillo y álbum en camino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo japonés JO1 sorprendió a sus fans este lunes con el lanzamiento del videoclip de su single “HANDZ IN MY POCKET”, tema que también da nombre a su nuevo álbum.
Aunque aún no se han liberado todas las canciones que formarán parte de este material discográfico, la agrupación confirmó que el álbum completo estará disponible a partir del 22 de octubre.
Este comeback marca una nueva etapa para JO1, quienes han logrado consolidarse como uno de los grupos importantes de la escena J-Pop contemporánea, conquistando seguidores dentro y fuera de Japón con su estilo fresco y coreografías potentes.
Los seguidores del grupo ya han festejado el lanzamiento en redes sociales, compartiendo fragmentos del videoclip y expresando su expectativa por escuchar las demás canciones del álbum.
BCT