El esperado comeback de JO1: nuevo sencillo y álbum en camino

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo japonés JO1 sorprendió a sus fans este lunes con el lanzamiento del videoclip de su single “HANDZ IN MY POCKET”, tema que también da nombre a su nuevo álbum.

Aunque aún no se han liberado todas las canciones que formarán parte de este material discográfico, la agrupación confirmó que el álbum completo estará disponible a partir del 22 de octubre.