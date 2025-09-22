El anime I'll Be Your Lover tendrá película y secuela en noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la emisión del episodio número doce del anime There's No Freaking Way I'll Be Your Lover! Unless..., se anunció la producción de una película titulada There's No Freaking Way I'll Be Your Lover! Unless... ~Next Shine~, la cual llegará a los cines de Japón el próximo 21 de noviembre.

La cinta será una edición especial que reunirá los episodios 13 al 17, mismos que posteriormente se emitirán como secuela televisiva basada en el volumen 4 de la novela ligera original. Su estreno en pantalla grande se llevará a cabo en complejos como Shinjuku Wald 9 y otros cines a nivel nacional en Japón.

Antes de su lanzamiento en televisión o plataformas digitales, la película ofrecerá una versión cinematográfica exclusiva, una estrategia común en adaptaciones japonesas para generar expectativa entre los seguidores del anime.

La serie ha ganado notoriedad internacional gracias a su tono de comedia romántica juvenil, con personajes que se alejan de los estereotipos convencionales, y una narrativa que combina humor, romance y desarrollo personal.

La historia gira en torno a Amaori Rena, una joven que deja atrás su pasado tímido para reinventarse al iniciar la preparatoria. Su sorpresa llega cuando dos de las personas más populares del instituto —la superestrella Ozuka Mayuy y la angelical Hortensia Sena— le confiesan su amor al mismo tiempo.

Confundida por la inesperada situación, Rena acepta acompañar a su amiga Kaho a un evento de cosplay, buscando tiempo para reflexionar. En este entorno, entra en contacto con una nueva forma de entender el amor, lo que desata una transformación interna.

"¿Qué era lo que realmente quería? ¿Es realmente imposible encontrar un amante? ¿O no es imposible?", plantea la protagonista mientras explora sus emociones.