El épico momento de Jackie Chan en la gira mundial de SEVENTEEN
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor Jackie Chan protagonizó uno de los momentos más virales de la gira mundial de SEVENTEEN, al aparecer en el escenario durante el concierto del grupo de K-Pop en el estadio Kai Tak de Hong Kong.
La participación del legendario actor no fue como espectador, sino como parte del espectáculo, donde incluso cantó junto a los integrantes y compartió dinámicas como si fuera un miembro más de la agrupación, para sorpresa de miles de fans presentes.
La razón de su inesperada aparición está ligada a la película The Shadow’s Edge, dirigida por Larry Yang, en la que Jun, integrante de SEVENTEEN, comparte pantalla con Jackie Chan. El filme, de próxima llegada a cines, narra la historia de un duelo entre criminales y la Policía Judicial de Macao, combinando técnicas tradicionales de rastreo con alta tecnología.
El cameo de Chan en el concierto sirvió como un guiño promocional a la cinta y como un momento único para los seguidores del grupo, que no tardaron en viralizar videos y fotografías en redes sociales.
BCT