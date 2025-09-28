El épico momento de Jackie Chan en la gira mundial de SEVENTEEN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor Jackie Chan protagonizó uno de los momentos más virales de la gira mundial de SEVENTEEN, al aparecer en el escenario durante el concierto del grupo de K-Pop en el estadio Kai Tak de Hong Kong.

La participación del legendario actor no fue como espectador, sino como parte del espectáculo, donde incluso cantó junto a los integrantes y compartió dinámicas como si fuera un miembro más de la agrupación, para sorpresa de miles de fans presentes.