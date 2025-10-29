Dollhouse Muñeca Maldita: el terror japonés que llega a México este 6 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una nueva propuesta de terror sobrenatural llega a la cartelera nacional: “Dollhouse: Muñeca Maldita”, cinta japonesa dirigida por Shinobu Yaguchi, que se estrena este 6 de noviembre en salas Cinépolis.
La historia sigue a una pareja que, tras la trágica pérdida de su hija, encuentra una misteriosa muñeca antigua que parece brindar consuelo. Sin embargo, lo que comienza como un objeto de afecto se convierte pronto en el centro de hechos inexplicables y aterradores. La muñeca empieza a ejercer una presencia oscura en la familia, especialmente con la nueva hija del matrimonio.
La cinta está protagonizada por Masami Nagasawa y Kōji Seto, y ha sido parte de la Selección Oficial del Festival Fantasia y reconocida como Mejor Película en Fantasporto 2025, dos de los encuentros más importantes del cine fantástico a nivel internacional.
Con una atmósfera angustiante y cargada de simbolismo, “Dollhouse” no solo apuesta por el susto, sino por el duelo, la pérdida y la culpa, elementos recurrentes en el cine de terror japonés. Su personaje central —una muñeca inquietantemente realista— se convierte en el vehículo de un horror silencioso, psicológico y profundamente emocional.
La cinta forma parte del programa de Más Que Cine Latam, por lo que se espera tenga funciones limitadas. Cinépolis invitó a su audiencia a vivir el terror desde la primera fila: “¿Te apuntas a vivir el terror conmigo este 6 de noviembre? 😱🎬 ¡En el estreno de #Dollhouse: Muñeca Maldita!”.
RYE-