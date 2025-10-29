Dollhouse Muñeca Maldita: el terror japonés que llega a México este 6 de noviembre

La cinta está protagonizada por Masami Nagasawa y Kōji Seto, y ha sido parte de la Selección Oficial del Festival Fantasia y reconocida como Mejor Película en Fantasporto 2025, dos de los encuentros más importantes del cine fantástico a nivel internacional.

Con una atmósfera angustiante y cargada de simbolismo, “Dollhouse” no solo apuesta por el susto, sino por el duelo, la pérdida y la culpa, elementos recurrentes en el cine de terror japonés. Su personaje central —una muñeca inquietantemente realista— se convierte en el vehículo de un horror silencioso, psicológico y profundamente emocional.

La cinta forma parte del programa de Más Que Cine Latam, por lo que se espera tenga funciones limitadas. Cinépolis invitó a su audiencia a vivir el terror desde la primera fila: “¿Te apuntas a vivir el terror conmigo este 6 de noviembre? 😱🎬 ¡En el estreno de #Dollhouse: Muñeca Maldita!”.