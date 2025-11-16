‘DIVINE’: nueva era y poder visual en el próximo comeback de Stray Kids

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El grupo surcoreano Stray Kids está de regreso con el teaser oficial de “DIVINE (신선놀음)”, tema incluido en su próximo álbum titulado DO IT, cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de noviembre a las 2:00 PM KST (00:00 ET).

El avance de poco más de 30 segundos fue publicado por JYP Entertainment y presenta una mezcla poderosa de beats intensos, elementos visuales cargados de simbolismo y una ambientación casi mística, lo que muchos fans ya interpretan como el inicio de una nueva era conceptual para la agrupación.

Durante el teaser, se escucha la frase:

“All we need is love, dreams and Stray Kids, THIS THAT NEW POP”,una línea que ya se volvió tendencia entre la comunidad STAY (nombre oficial del fandom), quienes celebran lo que parece ser una propuesta más experimental y teatral, dando continuidad al impacto visual de “KARMA”, su lanzamiento anterior.