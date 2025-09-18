Demon Slayer rompe récords: segunda película japonesa más vista de todos los tiempos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle se convirtió en la segunda más taquillera en la historia de Japón, tras superar a El Viaje de Chihiro con una recaudación que ya rebasa los 33 mil millones de yenes (un aproximado de 4 mil 95 millones de pesos).

El filme se ha mantenido en el primer lugar de la taquilla japonesa por nueve semanas consecutivas, consolidando su éxito en el mercado local, donde acumula más de 23 millones de boletos vendidos.

De acuerdo con cifras de la cuenta oficial de la franquicia y del rastreador Kogyo Tsushin, hasta el 15 de septiembre la cinta alcanzó los 33.06 millardos de yenes (223.43 millones de dólares) en Japón, dejando atrás los 31.6 millardos de El Viaje de Chihiro.

En el plano internacional, la película también ha destacado: su recaudación mundial asciende a 68.01 millardos de yenes, con más de 55 millones de boletos vendidos, impulsada por su estreno reciente en Norteamérica, Australia, Europa y Sudamérica.