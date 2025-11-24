Del webtoon al K-pop: personajes animados debutan como idols en ‘COMET’

El single debut, titulado “COMET (혜성)”, es un tema synth-pop con tono melancólico que representa emociones fugaces, como el paso de un cometa.

En el video musical, los personajes aparecen animados como idols, con escenarios brillantes, coreografías dinámicas y tomas propias de un MV coreano, generando revuelo en plataformas como TikTok e Instagram, donde los fans destacaron lo “adorables” que lucen en esta nueva faceta.

El debut de SPAKLZ también funciona como campaña promocional para el merch de fin de año, con el lanzamiento del paquete 2026 Lezhin Season’s Greetings, que incluye contenido físico y digital. Las ventas inician el 26 de noviembre a las 12 PM KST en el sitio oficial de Lezhin.