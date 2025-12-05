Del Japón profundo al escenario mexicano: Ichiko Aoba ofrecerá conciertos en 2026

En esta ocasión, la artista llegará a México como parte de su gira internacional “Across the Oceans Tour 2026”, con la que presenta una selección de composiciones que han definido su estilo etéreo y experimental. El recorrido incluye piezas de su álbum "Luminescent Creatures", lanzado en febrero de 2025 e inspirado en la bioluminiscencia marina.

Este trabajo ha sido calificado como una obra maestra del folk contemporáneo: The Guardian lo describió como “un baño sonoro hipnótico contra el caos del mundo”, mientras que Financial Times lo definió como “música espectral para un futuro de ciencia ficción”.

Los conciertos se llevarán a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Guadalajara y en el Auditorio San Pedro de Monterrey, dos recintos que ofrecen las condiciones acústicas ideales para apreciar la delicadeza instrumental y la carga poética que caracteriza el trabajo de Ichiko.

Con una trayectoria que incluye colaboraciones con estudios de animación, participación en bandas sonoras y lanzamientos de culto, Ichiko Aoba se ha posicionado como una voz singular dentro de la escena musical global, apelando a públicos que buscan una conexión más sensorial con la música.