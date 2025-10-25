Cyberpunk renovado: así será el remake de Ghost in the Shell en 2026

La producción está a cargo del estudio Science SARU, reconocido por su estilo visual innovador en títulos como Devilman Crybaby y Dandadan. Esta nueva versión será animada en 2D y promete mantenerse fiel al trazo original de Masamune Shirow, autor del manga lanzado a finales de los años 80.

La historia volverá a centrarse en los dilemas filosóficos y tecnológicos que definieron a la obra original, con temas como la identidad, la conciencia y la fusión entre el alma y la máquina, en un contexto donde la inteligencia artificial ha dejado de ser ciencia ficción.

Aunque todavía no se ha revelado la cantidad de episodios, se espera que próximamente se publiquen más detalles.