Cyberpunk renovado: así será el remake de Ghost in the Shell en 2026

El icónico manga Ghost in the Shell, obra de culto para los fanáticos del cyberpunk, tendrá una nueva adaptación animada. El proyecto llevará por nombre The Ghost in the Shell y se estrenará en 2026, según confirmó el sitio oficial de la serie.
La producción está a cargo del estudio Science SARU, reconocido por su estilo visual innovador en títulos como Devilman Crybaby y Dandadan. Esta nueva versión será animada en 2D y promete mantenerse fiel al trazo original de Masamune Shirow, autor del manga lanzado a finales de los años 80.
La historia volverá a centrarse en los dilemas filosóficos y tecnológicos que definieron a la obra original, con temas como la identidad, la conciencia y la fusión entre el alma y la máquina, en un contexto donde la inteligencia artificial ha dejado de ser ciencia ficción.
Aunque todavía no se ha revelado la cantidad de episodios, se espera que próximamente se publiquen más detalles.
El remake representa una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan este universo, que en 1995 tuvo una exitosa película dirigida por Mamoru Oshii, influyente incluso en obras como Matrix. Ghost in the Shell vuelve con fuerza, nostalgia y preguntas que hoy más que nunca siguen vigentes.
