Crunchyroll revela su lista de doblajes para octubre 2025: incluye secuelas y estrenos muy esperados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Octubre será un mes cargado de estrenos para los fans del anime en Latinoamérica. Crunchyroll anunció los títulos que se sumarán a su catálogo con doblaje al español, donde destacan nuevas temporadas de series populares y adaptaciones inéditas.

Entre los estrenos confirmados está la temporada final de My Hero Academia, que marcará el cierre de una de las franquicias más exitosas de los últimos años. Junto a este lanzamiento, llegan también To Your Eternity temporada 3 y Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill temporada 2, dos de los isekai más queridos por el público.

Otro de los anuncios fuertes es la segunda temporada de Tales of Wedding Rings, que continuará la historia de fantasía y romance con combates épicos y nuevas alianzas.

En la lista también aparece Pass the Monster Meat, Milady!, una comedia romántica ambientada en un mundo fantástico, y Solo Camping for Two, que combina humor y vida cotidiana al aire libre.

Los estrenos de octubre incluyen además la llegada de Gnosia, anime basado en el popular videojuego de rol y misterio; Gachiakuta, lleno de acción y estética punk; y la esperada adaptación de Let’s Play, un webtoon de romance y comedia gamer.

Otros títulos que se suman son Alma-chan Wants to Be a Family!, una historia ligera y entrañable; y May I Ask for One Final Thing?, de tono histórico y romántico.

El catálogo también incorpora Tojima Wants to Be a Kamen Rider, una serie con fuerte influencia de los héroes tokusatsu; y Twilight Out of Focus, que atraerá al público interesado en historias BL (Boys’ Love).

Finalmente, se confirmó Bye Bye, Earth, adaptación del aclamado material de Tow Ubukata, y Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian, comedia romántica escolar que ha ganado gran popularidad.