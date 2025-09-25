Crunchyroll lanzará su nueva app de manga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Crunchyroll anunció que su nuevo servicio Crunchyroll Manga se lanzará oficialmente el 9 de octubre en dispositivos iOS y Android en Estados Unidos y Canadá, con el propósito de reunir en un solo lugar cientos de títulos de editoriales líderes y hacer el manga más accesible para los fanáticos.

De acuerdo con el boletín de la compañía, la plataforma ofrecerá una experiencia sin anuncios con obras de editoriales como AlphaPolis, COMPASS, Square Enix, VIZ Media y Yen Press, además de nuevos socios como Shueisha y J-Novel Club.

Entre los títulos de lanzamiento se encuentran éxitos como One Piece, Jujutsu Kaisen, Daemons of the Shadow Realm, My Dress-Up Darling, The Summer Hikaru Died, Lycoris Recoil, Delicious in Dungeon, Sasaki and Miyano, Tsukimichi: Moonlit Fantasy y Maiden of the Dragon: Falling for the Demon's Lies, entre muchos más.

La aplicación funcionará como un servicio independiente del actual streaming de anime de Crunchyroll y estará impulsada por Link-U Group, uno de los principales desarrolladores de manga digital en Japón.

Planes y precios

Crunchyroll Ultimate Fan (15.99 USD/mes): incluye Crunchyroll Manga sin costo adicional.

Crunchyroll Fan + Manga (11.99 USD / 15.49 CAD al mes).

Crunchyroll Mega Fan + Manga (15.49 USD / 17.49 CAD al mes).

Todos los niveles ofrecerán lectura ilimitada sin publicidad, descargas para leer sin conexión, modos claro y oscuro, listas personalizadas y recomendaciones. El lector web estará disponible a partir del 15 de octubre.

Comic-Con de Nueva York

Como parte del lanzamiento, Crunchyroll Manga tendrá un espacio especial en la Comic-Con de Nueva York (stand n.° 1643), donde los fans podrán acceder a demostraciones, paneles y explorar algunos de los títulos que inspiraron sus animes favoritos.

