Crunchyroll estrena "With You", el anime de romance entre humanos y bestias

La temporada de otoño 2025 ha traído consigo una nueva propuesta animada que ya está generando conversación en redes sociales: With You, Our Love Will Make It Through, una serie de anime que combina drama escolar, romance y un contexto social marcado por la diferencia entre especies.
Disponible ya en la plataforma Crunchyroll, esta producción japonesa ha captado el interés de la comunidad otaku gracias a su peculiar enfoque: un mundo donde humanos y "beastfolk" —criaturas mitad humanas, mitad animales— conviven bajo una estructura social segregada.
La historia gira en torno a Mari Asaka, una estudiante de secundaria cuya rutina cambia con la llegada de Tsunagu Hidaka, un beastfolk transferido a su escuela. A pesar de las tensiones culturales que rodean la integración de estos seres, Mari empieza a formar un vínculo con Tsunagu, descubriendo una personalidad empática, serena y determinada que desafía los prejuicios establecidos.
El romance entre ambos jóvenes se convierte en el eje emocional de la serie, explorando la superación de barreras sociales, el cuestionamiento de normas impuestas y la posibilidad de entendimiento entre realidades aparentemente opuestas.
Con una estética que recuerda a los clásicos shōjo, pero con una carga simbólica contemporánea, la serie ha sido bien recibida por fanáticos del anime romántico con tintes de crítica social y ha encontrado eco en comunidades que valoran las representaciones diversas.
