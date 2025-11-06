Crunchyroll estrena "With You", el anime de romance entre humanos y bestias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada de otoño 2025 ha traído consigo una nueva propuesta animada que ya está generando conversación en redes sociales: With You, Our Love Will Make It Through, una serie de anime que combina drama escolar, romance y un contexto social marcado por la diferencia entre especies.

Disponible ya en la plataforma Crunchyroll, esta producción japonesa ha captado el interés de la comunidad otaku gracias a su peculiar enfoque: un mundo donde humanos y "beastfolk" —criaturas mitad humanas, mitad animales— conviven bajo una estructura social segregada.