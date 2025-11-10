"Crash Landing On You": el K-drama perfecto para ver este otoño entre ramen, soju y mantas calientes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada del clima frío a la ciudad, los días grises y las tardes largas invitan a disfrutar de una buena serie desde la comodidad del hogar, y Crash Landing On You es una de las mejores opciones para esta temporada otoñal.
La exitosa serie surcoreana, protagonizada por Hyun Bin y Son Ye-jin, ha sido aclamada por el público global gracias a su mezcla de drama, romance y humor.
Además, su ambientación se desarrolla precisamente entre los paisajes nevados de finales de otoño y el inicio del invierno, lo que hace aún más envolvente verla durante estos días frescos.
La historia comienza cuando Yoon Se-ri, una heredera surcoreana, sufre un accidente durante un vuelo en parapente y aterriza inesperadamente en territorio norcoreano. Allí, es descubierta por el capitán Ri Jeong-hyuk, un oficial del ejército que, en lugar de entregarla, decide ocultarla y protegerla. Entre fronteras políticas, diferencias culturales y un ambiente hostil, surge una historia de amor que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo.
La serie fue emitida originalmente entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, y desde entonces ha permanecido como una de las favoritas en Netflix, donde está disponible en su totalidad con 16 episodios. Fue creada por Park Ji-eun, dirigida por Lee Jung-hyo, y producida por la cadena tvN en Corea del Sur.
Una de sus fortalezas, además del romance y el drama, es la hermosa cinematografía, con tomas invernales que transportan a paisajes nevados ideales para disfrutar bajo una manta y con una taza de té, chocolate caliente o incluso un soju (licor tradicional coreano).
Así que si buscas una serie para acompañar tus noches frías de otoño, Crash Landing On You es una elección ideal: con personajes entrañables, tensión romántica y escenarios que hacen juego con la temporada.
RYE-