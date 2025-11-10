"Crash Landing On You": el K-drama perfecto para ver este otoño entre ramen, soju y mantas calientes

La serie fue emitida originalmente entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, y desde entonces ha permanecido como una de las favoritas en Netflix, donde está disponible en su totalidad con 16 episodios. Fue creada por Park Ji-eun, dirigida por Lee Jung-hyo, y producida por la cadena tvN en Corea del Sur.

Una de sus fortalezas, además del romance y el drama, es la hermosa cinematografía, con tomas invernales que transportan a paisajes nevados ideales para disfrutar bajo una manta y con una taza de té, chocolate caliente o incluso un soju (licor tradicional coreano).

Así que si buscas una serie para acompañar tus noches frías de otoño, Crash Landing On You es una elección ideal: con personajes entrañables, tensión romántica y escenarios que hacen juego con la temporada.

RYE-