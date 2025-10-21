Cotoba llega a Morelia con su math rock desde Corea del Sur

Cotoba se ha posicionado como uno de los proyectos más destacados del movimiento independiente asiático, y su visita a Morelia forma parte de una ruta que también contempla ciudades como Buenos Aires, São Paulo, Santiago, Ciudad de México, Mérida y Guadalajara. La agrupación promete un espectáculo cargado de energía, armonías complejas y una conexión directa con el público.

El concierto en la capital michoacana se llevará a cabo en el foro Cactux, ubicado en el Centro Histórico, un espacio emblemático para la escena alternativa local. Para Zamora, el evento será en el foro El Botañero, conocido por su impulso a la música independiente.