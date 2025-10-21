Cotoba llega a Morelia con su math rock desde Corea del Sur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda surcoreana cotoba, referente del math rock experimental en Asia, llegará por primera vez a Michoacán como parte de su gira Latin America Tour 2025, con dos fechas confirmadas en el estado: el 27 de noviembre en Morelia y el 28 de noviembre en Zamora.
Cotoba se ha posicionado como uno de los proyectos más destacados del movimiento independiente asiático, y su visita a Morelia forma parte de una ruta que también contempla ciudades como Buenos Aires, São Paulo, Santiago, Ciudad de México, Mérida y Guadalajara. La agrupación promete un espectáculo cargado de energía, armonías complejas y una conexión directa con el público.
El concierto en la capital michoacana se llevará a cabo en el foro Cactux, ubicado en el Centro Histórico, un espacio emblemático para la escena alternativa local. Para Zamora, el evento será en el foro El Botañero, conocido por su impulso a la música independiente.
Los boletos para Morelia estarán disponibles a través del enlace oficial de la banda en su perfil de Instagram.
Cotoba también se presentará en otras ciudades de México como Ciudad de México, Mérida, Puebla y Guadalajara. Esta será una oportunidad única para ver en vivo a una banda coreana emergente que fusiona técnica musical con sensibilidad emocional.
