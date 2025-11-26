¡Cositas nuevas! Hyrule Warriors: La era del destierro se actualiza gratis este 27 de noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fans de Hyrule Warriors: La era del destierro tienen un nuevo motivo para regresar al campo de batalla, ya que este 27 de noviembre llegará una actualización gratuita para el título de acción de Nintendo Switch, con contenido exclusivo pensado especialmente para quienes ya terminaron la historia principal del juego.

Entre las principales novedades se encuentran nuevos desafíos opcionales, diseñados para los jugadores más experimentados. Estos enfrentarán a las y los usuarios contra versiones más peligrosas de enemigos ya conocidos, bajo el título de “especies peligrosas”, y otorgarán recompensas inéditas dentro del juego.