Confirmado: Hell’s Paradise 2 llega en enero con nuevos episodios

La serie, que destacó en su primera entrega por su intensa narrativa y su impactante animación, regresa con nuevos episodios en un invierno que estará cargado de estrenos para el estudio japonés. Cabe señalar que esta nueva temporada compartirá calendario con la tercera entrega de Jujutsu Kaisen, otro de los títulos estrella de MAPPA.

Con el anuncio también se presentó una nueva imagen promocional que adelanta el tono oscuro y violento que caracteriza a la historia basada en el manga de Yuji Kaku. La isla mortal repleta de secretos vuelve a ser el escenario para esta segunda parte, que promete más acción y revelaciones.

Se espera que durante Jump Festa 2026, que se celebrará los días 20 y 21 de diciembre de este año, se libere un nuevo tráiler oficial. Esto podría brindar más detalles sobre el desarrollo de los personajes y las novedades en el arco narrativo que se abordará.

