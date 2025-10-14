¡Confirmado! G-Dragon estrena Übermensch en cines de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ícono del K-pop G-Dragon llegará a la pantalla grande en México con su nuevo proyecto “Übermensch”, una experiencia visual única que podrá disfrutarse en la pantalla grande a partir del 29 de octubre de 2025.
El filme, anunciado como una producción global, será proyectado en cines de todo el mundo, incluyendo México, y promete llevar a los fans a un recorrido artístico por el universo creativo de G-Dragon.
El concepto Übermensch —que en alemán significa “superhombre”— combina la música, el performance, el arte visual y la introspección filosófica del artista surcoreano, en lo que promete ser un evento cinematográfico sin precedentes para la cultura del K-pop.
Este lanzamiento marca una nueva etapa en la carrera de G-Dragon, reconocido por romper barreras en la música, y por ser uno de los ídolos más influyentes de Asia.
BCT