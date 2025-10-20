¡Confirmado! El anime The 100 Girlfriends tendrá tercera temporada en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los fans del anime The 100 Girlfriends Who Really, Really, Really, Really, Really Love You pueden celebrar, porque se ha confirmado oficialmente que la serie tendrá una tercera temporada, la cual se estrenará en el transcurso del año 2026.

Junto con el anuncio, se dio a conocer una nueva imagen visual en la que aparecen los personajes Iin Chiyo (prima de Rentaro) y Yamato Nadeshiko (maestra), lo que ha generado aún más expectativa entre los seguidores de esta comedia romántica fuera de lo común.

Aunque todavía no se han revelado detalles sobre la fecha exacta del estreno o el contenido de la temporada, los productores prometieron compartir más información muy pronto.

¿De qué trata The 100 Girlfriends?

La historia sigue a Rentaro Aijo, un joven que fue rechazado 100 veces antes de terminar la secundaria. Cansado de su mala suerte, visita un santuario para pedir una novia al comenzar la preparatoria. Ahí se le aparece el Dios del Amor, quien le revela una sorprendente noticia: Rentaro encontrará no solo una, sino 100 almas gemelas.

Pero hay una trampa. Cada vez que Rentaro conoce a una de sus verdaderas novias, está obligado a corresponderle, o de lo contrario… ¡ella morirá! A partir de ahí, comienza una caótica vida amorosa llena de enredos, ternura y situaciones absurdas que han conquistado a miles de fans del anime y manga.

La serie se puede ver en Crunchyroll y ha sido bien recibida por su humor exagerado, estilo visual vibrante y un enfoque fresco dentro del género harem.