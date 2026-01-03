Con un video íntimo, TOP confirma regreso musical con álbum inédito

Este será su primer trabajo en solitario desde el sencillo digital DOOM DADA en 2013, y también su primer lanzamiento musical tras dejar oficialmente Big Bang en 2023. Cabe recordar que TOP debutó en 2006 y alcanzó fama global tanto como rapero como actor.

El rapero también ha enfrentado momentos difíciles. En 2017 fue sentenciado a 10 meses de prisión con suspensión condicional por consumo de marihuana, hecho que lo alejó por varios años del entretenimiento.

TOP regresó brevemente como actor en diciembre de 2024 en la serie El Juego del Calamar 2 de Netflix, donde interpretó al personaje “Thanos”.

En una entrevista para medios internacionales, el artista habló abiertamente de su pasado:

“El error que cometí fue tan grave que siento como si 10 años de mi vida se hubieran suspendido. Estoy tan avergonzado que parece demasiado tarde para regresar”.

Sin embargo, también compartió un mensaje esperanzador y honesto para sus seguidores:

“Al crear música y ponerme frente al micrófono, era el único momento en el que podía respirar. Hice música para sobrevivir. Dediqué tiempo a crear la música que quería escuchar, soportando mi corazón oscuro y mi amargo dolor. Quiero compartirla con mis fans. Ese también es mi sentido de la responsabilidad”.

La fecha exacta de lanzamiento aún no ha sido anunciada, pero sus fans ya celebran el retorno de uno de los artistas más complejos y enigmáticos del K-pop.