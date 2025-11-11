Con KATSEYE al frente, Riot presenta ‘GO OFF’ para el Game Changers de VALORANT

El VALORANT Game Changers Championship 2025 se celebrará del 28 al 30 de noviembre en el LoL Park de Seúl, Corea del Sur, con la participación de los mejores equipos femeninos del mundo. Esta será una nueva edición de un torneo que visibiliza, impulsa y celebra la participación de mujeres y personas de géneros diversos dentro del ecosistema competitivo de VALORANT.

VALORANT es un shooter táctico en primera persona desarrollado por Riot Games, disponible para PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5. Con partidas 5 vs 5, una jugabilidad basada en precisión y un elenco de agentes con habilidades únicas, es uno de los títulos con mayor crecimiento en los esports globales.

Game Changers es una iniciativa de Riot Games que nació en 2021 con el objetivo de crear oportunidades para mujeres y personas de géneros subrepresentados en el mundo de los esports. El programa ofrece torneos de alto nivel y espacios seguros para competir, desarrollarse y destacar dentro de la escena profesional.

Riot destaca que Game Changers no solo es una competencia, sino también una plataforma para generar comunidad, romper barreras y fomentar la diversidad en el gaming competitivo.

