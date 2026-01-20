Clau Bailarinita Cosplay estará en La Mole 30

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Clau Bailarinita Cosplay, reconocida cosplayer, cosmaker y propmaker chilena, será una de las invitadas especiales en la #LaMole30, el famoso evento de cosplay y cultura pop que se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo de 2026 en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones WTC de la Ciudad de México.
Desde su irrupción en el mundo del cosplay en 2019, Clau Bailarinita Cosplay ha logrado una carrera meteórica, consolidándose como una de las figuras más importantes de la escena cosplay de Latinoamérica. Su participación en eventos internacionales, como el World Cosplay Summit y la Yamato Cosplay Cup en 2023, ha consolidado su presencia en el mundo del cosplay, destacándose por su habilidad, creatividad y carisma.
Lo que hace única a Clau es su enfoque detallado en la elaboración de cada cosplay. Como cosmaker, crea tanto el vestuario como los accesorios de sus personajes, utilizando telas de alta calidad y cuidando al máximo los acabados para lograr representaciones realistas y elegantes.
En particular, es ampliamente reconocida por sus cosplays de videojuegos de pelea, destacando sus interpretaciones de personajes como Chun-Li de Street Fighter, Kitana y Jade de Mortal Kombat, Cammy de Street Fighter, y Orchid de Killer Instinct, entre otros. Su habilidad para posar y encarnar a estos personajes la ha hecho aún más popular en la comunidad.
Los asistentes a La Mole 30 tendrán la oportunidad de conocerla, interactuar con ella y disfrutar de su impresionante trabajo el próximo 13, 14 y 15 de marzo en el Cosplay Alley del evento.
RYE-