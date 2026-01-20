Clau Bailarinita Cosplay estará en La Mole 30

Lo que hace única a Clau es su enfoque detallado en la elaboración de cada cosplay. Como cosmaker, crea tanto el vestuario como los accesorios de sus personajes, utilizando telas de alta calidad y cuidando al máximo los acabados para lograr representaciones realistas y elegantes.

En particular, es ampliamente reconocida por sus cosplays de videojuegos de pelea, destacando sus interpretaciones de personajes como Chun-Li de Street Fighter, Kitana y Jade de Mortal Kombat, Cammy de Street Fighter, y Orchid de Killer Instinct, entre otros. Su habilidad para posar y encarnar a estos personajes la ha hecho aún más popular en la comunidad.

Los asistentes a La Mole 30 tendrán la oportunidad de conocerla, interactuar con ella y disfrutar de su impresionante trabajo el próximo 13, 14 y 15 de marzo en el Cosplay Alley del evento.