Cinépolis anuncia estreno de ‘Lector Omnisciente: La Profecía’ para enero 2026

La historia gira en torno a Kim Dok Ja (Ahn Hyo Seop), un oficinista cuya vida cotidiana da un giro inesperado cuando el mundo que sólo existía en su novela favorita se vuelve realidad. Durante años fue el único lector fiel de “Three Ways to Survive in a Ruined World”, una historia de fantasía que cayó en el olvido. Sin embargo, tras leer el último capítulo, su mundo se transforma en el escenario apocalíptico del libro.

Sin preparación ni poderes, Dok Ja deberá sobrevivir al caos junto al verdadero protagonista de la historia, Yu Jung Hyeok (Lee Min Ho), un guerrero de voluntad implacable. Juntos enfrentarán monstruos, escenarios de supervivencia y desafíos interdimensionales para evitar la extinción de la humanidad.

“Una novela que solo yo conocía… se ha hecho realidad”, reza el lema oficial del filme, que promete drama, acción, ciencia ficción y giros inesperados.

La cinta también cuenta con las actuaciones de Nana, Jisoo y un elenco que mezcla fantasía con emociones humanas al límite.

BCT