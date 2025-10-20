¡Chucky llega a Call of Duty como operador jugable! Aquí te decimos cómo desbloquearlo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El icónico muñeco diabólico Chucky ha sido integrado oficialmente como operador en Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone, como parte del evento especial The Haunting, lanzado este octubre de 2025.
Este contenido llegó como parte de la sexta temporada del videojuego y ha causado gran expectativa entre los jugadores por tratarse de uno de los personajes más emblemáticos del cine de terror. Chucky aparece afiliado a la facción Crimson One, y viene acompañado de una serie de recompensas que los jugadores pueden desbloquear a lo largo del evento.
De acuerdo con el portal Gamerant, el evento de Chucky incluye 20 recompensas en total:
10 son gratuitas
10 están disponibles al adquirir el pase premium del evento
Una de las recompensas más esperadas es la skin "All Dolled Up", que se desbloquea de inmediato al comprar el pase premium. También destaca la inclusión de la skin de Tiffany Valentine, disponible al final de la ruta premium.
Según la Call of Duty Wiki, Chucky fue incorporado como operador jugable el 18 de octubre de 2025, y su presencia marca una de las colaboraciones más llamativas de la franquicia con el género del horror.
Ingresa a Call of Duty: Black Ops 6 o Warzone
Accede al evento The Haunting desde el menú principal
Compra el pase de evento premium para acceder a todas las recompensas
Completa desafíos para desbloquear progresivamente cada artículo (incluyendo skins, emblemas, tarjetas y más)
¡Disfruta jugando con Chucky y Tiffany en el campo de batalla!
Además de las recompensas cosméticas, el evento también ha modificado la ambientación de algunos mapas con temática de terror, ideal para quienes disfrutan jugar en estas fechas de Halloween.
