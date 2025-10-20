¡Chucky llega a Call of Duty como operador jugable! Aquí te decimos cómo desbloquearlo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El icónico muñeco diabólico Chucky ha sido integrado oficialmente como operador en Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone, como parte del evento especial The Haunting, lanzado este octubre de 2025.

Este contenido llegó como parte de la sexta temporada del videojuego y ha causado gran expectativa entre los jugadores por tratarse de uno de los personajes más emblemáticos del cine de terror. Chucky aparece afiliado a la facción Crimson One, y viene acompañado de una serie de recompensas que los jugadores pueden desbloquear a lo largo del evento.

De acuerdo con el portal Gamerant, el evento de Chucky incluye 20 recompensas en total:

10 son gratuitas

10 están disponibles al adquirir el pase premium del evento

Una de las recompensas más esperadas es la skin "All Dolled Up", que se desbloquea de inmediato al comprar el pase premium. También destaca la inclusión de la skin de Tiffany Valentine, disponible al final de la ruta premium.