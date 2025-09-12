Charlie Cox y Brandon Routh estarán en La Conve 64

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 22 y 23 de noviembre, en el centro de convenciones Cintermex de Monterrey, se convertirá en el epicentro de la cultura geek con la llegada de La Conve 64, uno de los encuentros más esperados por los fans del anime, manga, cómics, videojuegos y cosplay.
Entre los invitados internacionales destacan:
Dan Fogler, actor de Animales Fantásticos, House of the Dragon y The Walking Dead.
Charlie Cox, conocido por su papel como Daredevil en el universo de Marvel, así como en The Defenders y Spiderman.
Las voces en español de las K-Pop Demon Hunters: Tatul Berndoit, Azul Botticher y Karin Zavala, quienes estarán por primera vez en México.
Además, el evento contará con el show de Missaverso, programado para el 22 de noviembre, que promete una experiencia inmersiva para los asistentes.
La preventa ofrece pases por $250 pesos para un solo día (sábado o domingo). El combo de dos boletos por $300 ya se encuentra agotado, mientras que los pases VIP continúan disponibles.
Los boletos ya están disponibles a través de la página oficial laconve.com y en las redes sociales de @laconve.animex, donde también se pueden consultar más detalles sobre la programación.
BCT