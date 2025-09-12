Charlie Cox y Brandon Routh estarán en La Conve 64

Además, el evento contará con el show de Missaverso, programado para el 22 de noviembre, que promete una experiencia inmersiva para los asistentes.

La preventa ofrece pases por $250 pesos para un solo día (sábado o domingo). El combo de dos boletos por $300 ya se encuentra agotado, mientras que los pases VIP continúan disponibles.

Los boletos ya están disponibles a través de la página oficial laconve.com y en las redes sociales de @laconve.animex, donde también se pueden consultar más detalles sobre la programación.

BCT