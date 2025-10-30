Chainsaw Man: Reze Arc conquista la taquilla global; México entre los países con más recaudación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La película Chainsaw Man: Reze Arc ha demostrado su poder en taquilla internacional, consolidándose como uno de los estrenos más exitosos del anime en 2025, con una recaudación global que ya supera los 108 millones de dólares.

En Japón, la producción basada en el manga de Tatsuki Fujimoto continúa como la más vista del país, con más de 4.6 millones de boletos vendidos y un ingreso superior a $46 millones de dólares, cifras que la colocan como la cuarta película más taquillera del año en ese mercado.

El éxito también se replicó en Norteamérica, donde debutó en primer lugar con una recaudación de $17.25 millones de dólares, principalmente impulsada por funciones en formatos especiales como IMAX y 4D. Se trata del tercer mejor estreno para una cinta de anime clasificación R en esa región.

En Europa, destacó el entusiasmo del público en Alemania, Francia y Reino Unido, mientras que en América Latina, la película generó más de $3.3 millones de dólares solo en su primer fin de semana. México encabezó la taquilla regional con una aportación de $1.3 millones.

En Corea del Sur, Reze Arc también ha marcado tendencia al colocarse como la quinta película de anime más taquillera de la región, con más de 2.5 millones de entradas vendidas.

Gracias a su desempeño internacional, la película dirigida por Tatsuya Yoshihara y producida por MAPPA, ya se posiciona como la 27ª película de anime más taquillera de todos los tiempos.

RYE-