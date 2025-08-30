Cecilia Baamonde Gispert, voz de Candy Candy, tendrá convivencia virtual con fans

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz de doblaje Cecilia Baamonde Gispert, reconocida por dar voz a Candy Candy, participará en una convivencia virtual con fans este sábado 30 de agosto, la cual se transmitirá en diferentes horarios según el país.
El encuentro en línea permitirá a los seguidores interactuar con la actriz argentina, quien hace un año estuvo como invitada especial en el evento La Animole, en México.
Los horarios confirmados para la transmisión son:
5:00 pm – Venezuela
4:00 pm – Colombia
4:00 pm – Lima, Perú
6:00 pm – Argentina
5:00 pm – Chile
4:00 pm – México
5:00 pm – Miami
10:00 pm – Islas Canarias
La cita, en su cuenta de Instagram (Cecilia Baamonde Gispert) representa una oportunidad especial para los fanáticos de Candy Candy, una de las series animadas más entrañables de los años 80, que aún conserva un gran número de seguidores en América Latina.
¡Allá nos vemos!
RYE-