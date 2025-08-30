Cecilia Baamonde Gispert, voz de Candy Candy, tendrá convivencia virtual con fans

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La actriz de doblaje Cecilia Baamonde Gispert, reconocida por dar voz a Candy Candy, participará en una convivencia virtual con fans este sábado 30 de agosto, la cual se transmitirá en diferentes horarios según el país.

El encuentro en línea permitirá a los seguidores interactuar con la actriz argentina, quien hace un año estuvo como invitada especial en el evento La Animole, en México.