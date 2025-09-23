¡Cantan en español! Le Sserafim sorprende con cover de Selena Quintanilla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agrupación surcoreana Le Sserafim, una de las bandas femeninas más influyentes del K-Pop actual, sorprendió a su fandom latino al lanzar un cover en español del icónico tema “Amor Prohibido” de Selena Quintanilla.
El homenaje fue publicado el pasado 20 de septiembre de 2025 en su canal oficial de YouTube, y rápidamente superó las 600 mil reproducciones. En el video, las cinco integrantes —Kim Chaewon, Sakura Miyawaki, Huh Yunjin, Kazuha Nakamura y Hong Eunchae— aparecen en un ambiente íntimo y natural, compartiendo un picnic, lanzando burbujas y disfrutando entre risas mientras interpretan el tema en español.
La elección de “Amor Prohibido” no es casual. El sencillo de 1994 es uno de los más representativos de Selena Quintanilla, figura esencial de la música tejana y símbolo cultural de la comunidad latina. Este gesto ha sido visto como un puente emocional entre el K-Pop y el público hispanohablante, especialmente en México, país donde Selena es considerada un ícono atemporal.
Este lanzamiento llega justo antes de la visita de Le Sserafim a territorio mexicano como parte de su gira internacional EASY CRAZY HOT, que incluye un concierto en la Arena Ciudad de México este martes 23 de septiembre.
El tributo ha sido bien recibido por fans, quienes celebran tanto el respeto por la música latina como la valentía de cantar en otro idioma.
BCT