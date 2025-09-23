¡Cantan en español! Le Sserafim sorprende con cover de Selena Quintanilla

La elección de “Amor Prohibido” no es casual. El sencillo de 1994 es uno de los más representativos de Selena Quintanilla, figura esencial de la música tejana y símbolo cultural de la comunidad latina. Este gesto ha sido visto como un puente emocional entre el K-Pop y el público hispanohablante, especialmente en México, país donde Selena es considerada un ícono atemporal.

Este lanzamiento llega justo antes de la visita de Le Sserafim a territorio mexicano como parte de su gira internacional EASY CRAZY HOT, que incluye un concierto en la Arena Ciudad de México este martes 23 de septiembre.

El tributo ha sido bien recibido por fans, quienes celebran tanto el respeto por la música latina como la valentía de cantar en otro idioma.

BCT