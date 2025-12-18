"Candy Candy" está bien: voz del famoso anime desmiente su fallecimiento

En un video que publicó en redes sociales, Cecilia explicó la confusión que se generó debido al fallecimiento de Susana Klein, cantante y actriz de doblaje, quien también participó en la misma producción, pero en un papel diferente.

Cecilia aclaró que, aunque ha estado recibiendo muchos mensajes preocupados por su salud, ella se encuentra bien, pero lamentablemente, su amiga Susana Klein, quien grabó las canciones de apertura y cierre de la serie "Candy Candy", falleció.

La actriz también recordó a Klein por su talento, mencionando que, además de ser cantante, fue quien dobló a personajes como Mafalda y otros, además de haber trabajado en otros proyectos como "Ico, el caballito valiente".

Baamonde explicó que la confusión surgió porque, aunque ambas trabajaron en "Candy Candy", ella se encargó del doblaje de los 115 capítulos del anime, mientras que Klein se encargó de la interpretación de las canciones.