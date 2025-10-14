Cancelan ‘Demon Slayer’ en Canal 5 tras solo una semana al aire

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de solo una semana al aire, el anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fue retirado de la programación de Canal 5, decisión que ha sorprendido a la audiencia, considerando su popularidad y buenos niveles de audiencia.
De acuerdo con la cuenta TV Laint, la serie animada figuró entre los contenidos más vistos del canal durante su breve transmisión, compartiendo los primeros lugares de rating con Cobra Kai y Scooby-Doo y ¿Quién crees tú?.. En contraste, producciones originales como Tomy Zombie y Mujeres Asesinas tuvieron cifras menores, pero se mantienen al aire con ajustes en su horario.
Pese a este rendimiento positivo, Canal 5 optó por retirar las tres series líderes en audiencia, en medio de diversos cambios en su barra vespertina. Actualmente, el canal transmite dos películas diarias en el horario anteriormente destinado a estas series.
Cabe destacar que durante sus primeros días de emisión, Demon Slayer se volvió tendencia en redes sociales. No obstante, hasta ahora no se ha ofrecido una explicación oficial sobre los motivos de su retiro.
Algunos usuarios han señalado inconsistencias en la programación del sitio oficial de Televisa, donde aún aparece listada la serie, a pesar de que en esos horarios se transmiten otros contenidos, como partidos de futbol o películas.
Se espera que la nueva programación de Canal 5 entre en vigor el próximo lunes 27 de octubre, con estrenos como Contrato de Corazones, Tú y Yo, una nueva temporada de Me Caigo de Risa y el reality show El Conquistador: Supervivencia Extrema.
BCT