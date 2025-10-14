Cancelan ‘Demon Slayer’ en Canal 5 tras solo una semana al aire

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de solo una semana al aire, el anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fue retirado de la programación de Canal 5, decisión que ha sorprendido a la audiencia, considerando su popularidad y buenos niveles de audiencia.

De acuerdo con la cuenta TV Laint, la serie animada figuró entre los contenidos más vistos del canal durante su breve transmisión, compartiendo los primeros lugares de rating con Cobra Kai y Scooby-Doo y ¿Quién crees tú?.. En contraste, producciones originales como Tomy Zombie y Mujeres Asesinas tuvieron cifras menores, pero se mantienen al aire con ajustes en su horario.