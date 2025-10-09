Canal 5 libera episodios de Demon Slayer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El popular anime Demon Slayer ya puede verse de manera gratuita no sólo en televisión abierta, sino también en línea.

Canal 5 ha comenzado a publicar en su página oficial los episodios que se han transmitido en su señal desde el pasado 6 de octubre.

La serie se emite de lunes a viernes a las 9:00 de la noche por Canal 5, y ahora, los capítulos también están disponibles temporalmente en la sección “Programas del 5” en su sitio web, donde los usuarios pueden ver el episodio en turno o acceder al inicio del anime seleccionando “Ver Show”.

Hasta el momento no se ha confirmado si estarán disponibles todos los capítulos de la primera temporada, pero esta opción representa una alternativa gratuita y legal para ponerse al corriente con la historia de Tanjiro y compañía.

Para verlo, da clic aquí: Demon Slayer Capítulo 2 Completo: El instructor Sakonji Urokodaki

RYE