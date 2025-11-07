Canal 22 estrena serie para aprender japonés; es “Xuan se supera en Japón”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El japonés es un idioma fascinante: rápido al hablarse, único en su origen, y complejo en su escritura. A pesar de su dificultad, más de 150 millones de personas lo hablan en todo el mundo, lo que lo convierte en el duodécimo idioma más hablado a nivel global.

Aunque muchas personas se acercan al japonés por el anime, el cine o la literatura de autores como Murakami o Soseki, dar el paso de aprenderlo puede parecer un reto abrumador. Pero no imposible. Y para quienes ya tienen nociones básicas, o quieren avanzar en su práctica real, llega una nueva opción educativa y entretenida a la televisión mexicana.

Se trata de la serie “Xuan se supera en Japón”, también conocida como Activa tu japonés, una producción creada con fines didácticos y transmitida gracias al apoyo de la Fundación Japón en México. A través de 24 episodios de 15 minutos, la serie sigue la historia de Xuan, una joven vietnamita que se muda a Japón para trabajar en un hotel, enfrentándose al choque lingüístico y cultural.

A lo largo de cada capítulo, Xuan lidia con malentendidos, expresiones locales, normas sociales y diferencias de acento. Sus errores y aciertos se convierten en lecciones vivas para quienes aprenden japonés desde cero o en nivel intermedio (A2-B1).

La serie también incluye dos secciones complementarias:

Onomatopeya, que introduce expresiones claves del japonés como wakuwaku (entusiasmo) o hottosuru (alivio).

¡Bienvenidos a mi Japón!, cápsula documental donde extranjeros residentes en Japón comparten cómo ha sido su vida e integración cultural.

¿Dónde verla?

Xuan se supera en Japón se transmite todos los viernes a las 7:00 p.m. por Canal 22, a partir del viernes 7 de noviembre. Puedes verla en televisión abierta (22.1) o en streaming desde el sitio oficial:

👉 https://canal22.org.mx/#streaming

RYE-