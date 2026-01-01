BTS vuelve en 2026: nuevo álbum y tour global tras casi cuatro años de pausa

BTS también celebró el cierre de 2025 con una transmisión en vivo grupal el pasado 31 de diciembre, donde reflexionaron sobre el año y expresaron sus expectativas para el futuro.

“Esperamos hacer un regreso seguro este año y que el álbum tenga un buen desempeño. Hagamos de BTS un gran éxito”, expresaron durante el live.

El regreso de BTS marca el cierre oficial de un periodo iniciado en diciembre de 2022, cuando Jin se convirtió en el primer integrante en enlistarse para el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El proceso concluyó el 21 de junio de 2025, con la baja de Suga, último miembro en completar el servicio.

En sus mensajes a ARMY, los integrantes compartieron la emoción por el reencuentro. RM aseguró haber estado “esperando este regreso más que nadie”, mientras que Jimin y J-Hope describieron 2026 como “el año en el que finalmente nos volvemos a encontrar”.

Jin señaló: “Ahora finalmente puedo volver a encontrarme con ARMY como parte del grupo”, y V prometió “crear aún más y mejores recuerdos juntos”.

Junto con el nuevo álbum, BigHit Music confirmó que BTS realizará una gira mundial en 2026, la primera desde Permission to Dance on Stage en 2022.

Aunque se ha especulado que podría tratarse del tour más grande de su carrera, la agencia aclaró que los detalles oficiales de fechas y sedes se darán a conocer próximamente.