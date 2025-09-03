BTS en McDonald’s: TinyTAN aterriza en México con sorpresas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- McDonald’s México anunció que a partir del 9 de septiembre estará disponible la colección de TinyTAN, los personajes animados inspirados en el grupo surcoreano BTS.

TinyTAN es la versión animada de los integrantes de BTS, creada para acercar la música y los mensajes del grupo a diferentes públicos.

Cada Happy Meal traerá una figura de la serie TinyTAN, con diseños exclusivos que representan a los integrantes del grupo en su versión animada.