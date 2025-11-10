‘Boys Over Flowers’ vuelve a Azteca 7: revive el romance con Jan-di y los F4

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Los F4 están de regreso a la pantalla de Azteca 7! El k-drama Los Chicos Son Mejores Que Las Flores volverá para que revivas una de las historias más icónicas del universo k-drama.

Boys Over Flowers, por su título en inglés, es uno de los dramas coreanos más queridos a nivel internacional. Ahora regresa al canal correcto para poner a todos a suspirar con su historia.

Este drama se transmitió por primera vez en 2009 e inmediatamente cautivó a la audiencia amante del k-content, así como a nuevos seguidores que no estaban familiarizados con este género.

La historia sigue a Geum Jan-di, una chica de clase trabajadora que logra ingresar a una de las escuelas más prestigiosas de Corea del Sur: la Escuela Shinhwa, donde estudian los hijos de las familias más poderosas del país.

Es ahí donde conoce a los F4, un grupo de chicos ricos, populares y guapos que dominan el ambiente estudiantil. Aunque tienen grandes diferencias, Jan-di no se deja intimidar, lo cual llama la atención del grupo y desencadena una relación compleja.

A lo largo de sus 25 episodios, el drama presenta triángulos amorosos, conflictos familiares y luchas internas que han enganchado a millones de fans en todo el mundo.

Los Chicos Son Mejores Que Las Flores regresará a la pantalla de Azteca 7 este lunes 10 de noviembre, en punto de las 6:00 p.m., con transmisiones de lunes a jueves.

BCT