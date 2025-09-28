BLUE LOCK regresa con nueva temporada y película live action rumbo a la Copa del Mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el evento BLUE LOCK Egoist Festa 2025, los fanáticos del anime fueron sorprendidos con dos grandes anuncios: la franquicia basada en el manga de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura tendrá una nueva temporada y una película live action, cuyo estreno está previsto para el verano de 2026, coincidiendo con la próxima Copa Mundial de la FIFA.
La nueva serie de anime ya se encuentra en producción, mientras que la cinta de acción real será producida por CREDEUS, compañía conocida por su trabajo en las películas de Kingdom y Golden Kamuy. El proyecto apunta a llevar el drama y la intensidad de BLUE LOCK a una audiencia más amplia, ahora también en formato cinematográfico.
El anime se centra en la ambición de Japón por ganar la Copa del Mundo, lo que lleva a la Asociación Japonesa de Fútbol a lanzar un programa extremo de entrenamiento. Trescientos jóvenes delanteros compiten entre sí para convertirse en el número uno. Solo uno podrá liderar una nueva era del fútbol japonés.
Actualmente, las dos primeras temporadas de BLUE LOCK están disponibles a través de Crunchyroll.
