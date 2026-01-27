Bling-Bang-Bang Born sonará en México: Creepy Nuts en concierto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El aclamado dúo japonés Creepy Nuts llegará a México el próximo 19 de abril como parte de su gira internacional North America Tour 2026, con una presentación única en el Pabellón Oeste de la CDMX a las 19:30 horas.
Formado por el rapero R-Shitei y el DJ Matsunaga, Creepy Nuts ha ganado popularidad global gracias a su fusión de hip hop japonés con letras inteligentes y ritmos vibrantes.
Su explosiva fama global se consolidó con “Bling-Bang-Bang Born”, tema de apertura del anime Mashle: Magic and Muscles, con más de 300 millones de reproducciones en tan solo tres meses. También son autores de “Otonoke”, canción usada en el anime Dandadan.
Los boletos estarán disponibles a través de México a partir del viernes 30 de enero, a las 9:00 AM.
Los precios van desde $1,650 MXN hasta $3,500 MXN, más cargos por servicio.
Entrada VIP Templete: 4:30 PM
VIP y General anticipada: 5:00 PM
Puertas generales: 6:00 PM
Inicio del show: 7:30 PM
La Ciudad de México será la última parada de su gira norteamericana, que incluye fechas en el festival Coachella, Nueva York y Chicago.
BCT