Black Rose, prepárense: The Rose estrena su documental en cines este San Valentín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda surcoreana de rock The Rose estrenará su primer documental oficial, “Come Back to Me”, en cines de todo el mundo este 14 de febrero, incluyendo funciones en México a través de la cadena Cinépolis.

Dirigido por Eugene Yi, el filme ofrece una mirada íntima a la trayectoria del grupo, desde sus inicios en las calles del distrito de Hongdae, en Seúl, hasta su ascenso como fenómeno global y su participación en festivales como Coachella.