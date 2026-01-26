Black Rose, prepárense: The Rose estrena su documental en cines este San Valentín

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda surcoreana de rock The Rose estrenará su primer documental oficial, “Come Back to Me”, en cines de todo el mundo este 14 de febrero, incluyendo funciones en México a través de la cadena Cinépolis.
Dirigido por Eugene Yi, el filme ofrece una mirada íntima a la trayectoria del grupo, desde sus inicios en las calles del distrito de Hongdae, en Seúl, hasta su ascenso como fenómeno global y su participación en festivales como Coachella.
La historia retrata cómo Kim Woosung, Park Dojoon, Lee Hajoon y Lee Taegyeom superaron obstáculos personales y profesionales, se reencontraron como banda, y reconectaron con sus fans a través de nueva música.
El documental se estrenará de forma simultánea en Estados Unidos, México, Corea del Sur y Alemania, con fechas posteriores para otros países. La preventa en Cinépolis México inicia este 29 de enero.
Con momentos emotivos, actuaciones en vivo y confesiones personales, The Rose: Come Back to Me promete ser una carta de amor a la música, la amistad y la perseverancia.
BCT