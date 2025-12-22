Black Clover regresará con nuevo anime en 2026 y elenco original

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la convención Jump Festa se revelaron nuevos avances sobre el regreso de Black Clover en formato anime, con estreno previsto para el próximo año.

El anuncio incluyó un tráiler, una imagen promocional y detalles clave sobre esta esperada producción.

La serie será transmitida por Crunchyroll y estará a cargo nuevamente del estudio Pierrot, conocido por su trabajo en la primera adaptación.

El elenco original de voces retomará sus personajes, incluyendo a Gakuto Kajiwara como Asta, Nobunaga Shimazaki como Yuno, Junichi Suwabe como Yami Sukehiro, Kana Yuki como Noelle Silva e Hiro Shimono como Nacht Faust.