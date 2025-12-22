Black Clover regresará con nuevo anime en 2026 y elenco original

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la convención Jump Festa se revelaron nuevos avances sobre el regreso de Black Clover en formato anime, con estreno previsto para el próximo año.
El anuncio incluyó un tráiler, una imagen promocional y detalles clave sobre esta esperada producción.
La serie será transmitida por Crunchyroll y estará a cargo nuevamente del estudio Pierrot, conocido por su trabajo en la primera adaptación.
El elenco original de voces retomará sus personajes, incluyendo a Gakuto Kajiwara como Asta, Nobunaga Shimazaki como Yuno, Junichi Suwabe como Yami Sukehiro, Kana Yuki como Noelle Silva e Hiro Shimono como Nacht Faust.
Black Clover, creación del mangaka Yuki Tabata, inició en 2015 en la revista Weekly Shonen Jump y migró en 2023 a la Jump Giga. Hasta ahora, la obra cuenta con 37 volúmenes publicados en Japón.
La primera adaptación televisiva del anime se emitió entre 2017 y 2021, acumulando 170 episodios. Posteriormente, la franquicia presentó su primer largometraje animado Black Clover: Sword of the Wizard King, estrenado en marzo de 2023 en Japón.
La historia sigue a Asta y Yuno, dos jóvenes huérfanos que sueñan con convertirse en Rey Mago. Aunque uno posee un poder mágico extraordinario y el otro carece completamente de magia, sus destinos se entrelazan gracias a la aparición de un grimorio de antimagia, desatando una aventura llena de rivalidades, batallas y crecimiento personal.
RYE-