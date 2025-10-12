¡BamBam está de regreso! Escucha HOMETOWN, su álbum más personal hasta ahora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante y productor BamBam, integrante del grupo surcoreano GOT7, ha lanzado su primer álbum completamente en tailandés: HOMETOWN, una producción que conecta con sus raíces culturales y emocionales.

Conformado por cinco canciones, el álbum mezcla géneros como el pop, R&B y sonidos tradicionales del sudeste asiático. Destacan colaboraciones con artistas como Jeff Satur, INK WARUNTORN y el rapero TIMETHAI, así como una producción especial a cargo del reconocido Pharrell Williams en la balada Angel In Disguise.

El sencillo More Than Friend, junto a Jeff Satur, ha capturado la atención de fans por su intensidad vocal y mensaje sobre relaciones que trascienden la amistad. Por su parte, Dancing By Myself muestra una faceta introspectiva y rítmica, mientras que Greenlight aporta una vibra fresca y optimista.

HOMETOWN es descrito por el propio BamBam como una “carta de amor a sus orígenes”, y representa una evolución artística con identidad propia, lejos del mainstream surcoreano pero fiel a su esencia. El álbum ya está disponible en plataformas digitales y su video oficial invita a revivir recuerdos, familia y orgullo tailandés.