Azteca 7 transmitirá Pokémon XY todas las mañanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La famosa franquicia de Pokémon regresa a la televisión abierta en México con la serie Pokémon XY, que ahora podrá disfrutarse a través de la señal de Kids Siete de Azteca 7.

La transmisión será de lunes a jueves a las 9:00 de la mañana, en un horario ideal tanto para la audiencia infantil como para los seguidores que crecieron con estas historias.

De acuerdo con la programación difundida en redes sociales del canal, los capítulos mostrarán las aventuras de Ash Ketchum y Pikachu en la región de Kalos, acompañados de nuevos amigos y poderosos Pokémon como Froakie, Talonflame y Hawlucha. Esta temporada es reconocida por su dinamismo, combates estratégicos y por presentar una de las etapas más recordadas del protagonista en su camino por convertirse en Maestro Pokémon.

Con esta emisión, Azteca 7 continúa apostando por el anime dentro de su barra infantil, ofreciendo contenido que combina acción, amistad y valores como el trabajo en equipo. Para muchos televidentes, Pokémon no solo es una serie animada, sino también un referente de la cultura pop que sigue vigente a más de dos décadas de su estreno original.