Azteca 7 retrasa estreno de "La voz de tu amor", el k-drama que mezcla romance y justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Azteca 7 retrasó el estreno de su próximo gran lanzamiento: “La voz de tu amor”, una serie surcoreana que ha generado gran expectativa entre los amantes del K-drama.

Su debut en la televisión mexicana será el próximo 9 de febrero de 2026.

Esta producción original de 2013 ha resurgido con fuerza en la programación internacional y ahora busca conquistar al público mexicano con una fórmula poderosa: romance, drama legal y un giro sobrenatural.

La historia sigue a Park Soo-ha, un joven que, tras un evento traumático, descubre que puede leer los pensamientos de las personas si las mira a los ojos. Su vida se cruza con la de Jang Hye-sung, una abogada con carácter firme y poco dada a los sentimentalismos. Juntos enfrentan casos judiciales llenos de injusticia, mientras lidian con un enemigo común que amenaza sus vidas.

El elenco principal está compuesto por reconocidos actores del drama coreano, como Lee Bo-young, Lee Jong-suk, Yoon Sang-hyun, Lee Da Hee, Kim So-hyun y Jung Woong-in. Cada uno aporta matices que enriquecen una historia que va más allá del típico romance juvenil.

