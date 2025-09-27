¡Atención, fans! Demon Slayer llegará a Canal 5 en octubre

El anime, basado en el manga de Koyoharu Gotouge, se ha consolidado como una de las producciones japonesas más populares a nivel mundial gracias a su animación de alta calidad, intensas batallas y una historia que mezcla acción, drama y elementos sobrenaturales.

La llegada de Demon Slayer a la televisión abierta representa una oportunidad para que nuevos espectadores en Latinoamérica se acerquen a la franquicia, que ya cuenta con varias temporadas y películas taquilleras como Mugen Train.

Con este anuncio, los fans del anime celebran la expansión de la saga en plataformas más accesibles.

BCT