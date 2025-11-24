Lo Kawaii

Assassin’s Creed y Attack on Titan: llega el crossover más inesperado del año

Assassin’s Creed y Attack on Titan: llega el crossover más inesperado del año
FOTOGRAMA
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los mundos del anime y los videojuegos se fusionan: Assassin’s Creed Shadows ha confirmado un crossover especial con Attack on Titan, disponible del 25 de noviembre al 22 de diciembre de 2025, con misiones nuevas, historia gratuita y recompensas temáticas.

El evento comienza cuando Naoe y Yasuke conocen a Ada, una misteriosa mujer que los conduce a la Cueva de Cristal, un escenario directamente inspirado en el universo de Shingeki no Kyojin. Lo que inicia como una misión de rescate se transforma rápidamente en una oscura investigación sobre rituales secretos y transformaciones monstruosas.

Los jugadores que ya hayan desbloqueado a Yasuke podrán iniciar esta misión en el noreste de Yamashiro. Las recompensas incluyen:

  • Katana especial

  • Cofres ocultos con objetos exclusivos

  • Cosméticos inspirados en Attack on Titan, como:

    • Atuendo de Titán para Yasuke

    • Traje de Mikasa para Naoe

    • Armas temáticas

    • Montura basada en el Cuerpo de Exploración

La narrativa adicional presenta a los protagonistas adentrándose en una capilla subterránea, donde un culto oscuro realiza experimentos prohibidos. Entre rituales y enemigos grotescos, los jugadores deberán superar una de las amenazas más inusuales del universo Assassin’s Creed.

BCT

crossover
Assassin’s Creed
Attack on Titan

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com