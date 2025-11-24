Assassin’s Creed y Attack on Titan: llega el crossover más inesperado del año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los mundos del anime y los videojuegos se fusionan: Assassin’s Creed Shadows ha confirmado un crossover especial con Attack on Titan, disponible del 25 de noviembre al 22 de diciembre de 2025, con misiones nuevas, historia gratuita y recompensas temáticas.

El evento comienza cuando Naoe y Yasuke conocen a Ada, una misteriosa mujer que los conduce a la Cueva de Cristal, un escenario directamente inspirado en el universo de Shingeki no Kyojin. Lo que inicia como una misión de rescate se transforma rápidamente en una oscura investigación sobre rituales secretos y transformaciones monstruosas.