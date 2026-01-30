¡Ash y Pikachu regresan! Pokémon Viajes estrena su nueva temporada en Azteca 7

Morelia, Michoacán. - La emoción para los fanáticos de Pokémon está por empezar de nuevo, ya que llega una nueva temporada a la tele abierta.

El próximo 4 de febrero a las 10:00 a.m., Pokémon Viajes debutará en Azteca 7, marcando el regreso de Ash y Pikachu, los protagonistas de la serie, quienes continúan su increíble aventura por el mundo Pokémon.

Con una nueva temporada llena de emoción, batallas y nuevos amigos, los seguidores de la famosa franquicia podrán seguir disfrutando de las aventuras del joven entrenador y su fiel compañero en un nuevo capítulo de su historia.

No te pierdas el estreno de Pokémon Viajes, donde la magia de los Pokémon está más viva que nunca. ¡Este 4 de febrero, sintoniza Azteca 7 y acompaña a Ash y Pikachu en su viaje!