Así suena “Baby Blue”, el nuevo lanzamiento de MONSTA X

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- MONSTA X marca su esperado regreso con “Baby Blue”, un sencillo en inglés que ya está causando sensación entre Monbebes alrededor del mundo. El grupo sorprendió a sus fans con un tema que combina una vibra nostálgica con un ritmo envolvente, apostando por un sonido fresco que destaca la versatilidad vocal y estilo característico de la agrupación.
Junto al lanzamiento, también estrenaron el video musical oficial, donde muestran una estética cuidada y un concepto que mezcla elegancia y melancolía. El MV mantiene la esencia emocional de la canción mientras resalta la presencia escénica de los integrantes.
“Baby Blue” representa una nueva etapa para MONSTA X, que continúa expandiendo su impacto global con música en inglés y propuestas estilísticas que conectan con públicos internacionales.
Con este regreso, MONSTA X deja abierta la expectativa sobre lo que podría venir en los próximos meses, especialmente ante los rumores de nuevos proyectos y posible comeback grupal más amplio.
BCT