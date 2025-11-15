Así suena “Baby Blue”, el nuevo lanzamiento de MONSTA X

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- MONSTA X marca su esperado regreso con “Baby Blue”, un sencillo en inglés que ya está causando sensación entre Monbebes alrededor del mundo. El grupo sorprendió a sus fans con un tema que combina una vibra nostálgica con un ritmo envolvente, apostando por un sonido fresco que destaca la versatilidad vocal y estilo característico de la agrupación.

Junto al lanzamiento, también estrenaron el video musical oficial, donde muestran una estética cuidada y un concepto que mezcla elegancia y melancolía. El MV mantiene la esencia emocional de la canción mientras resalta la presencia escénica de los integrantes.