Así se vivió la actuación de Jeff Satur en Miss Universo 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante tailandés Jeff Satur fue el encargado de abrir la gala final de Miss Universo 2025 con una deslumbrante presentación musical desde Bangkok, Tailandia.
Durante su participación, el también actor y diseñador interpretó su exitoso tema “Ride or Die” mientras las concursantes desfilaban con pasos coreografiados.
Pero la participación de Jeff Satur no se limitó al inicio: más adelante, ofreció una segunda aparición especial junto a las cinco finalistas del concurso, creando uno de los momentos más memorables de la noche. En esa misma gala, la mexicana Fátima Bosch se coronó como Miss Universo 2025, siendo la cuarta mexicana en obtener el título.
Jeff Satur, cuyo nombre real es Worakamol Satur, nació el 6 de marzo de 1995. A sus 30 años, es considerado uno de los artistas más influyentes del T-pop, con una carrera multifacética como cantante, actor, compositor, productor y diseñador gráfico. Forma parte de Studio On Saturn, su propia empresa, y de Wayfer Records, de Warner Music Thailand.
Este año, Jeff visitó México como parte de su gira internacional. Su presencia fue recibida con entusiasmo por sus fans mexicanos, conocidos como “SATURDAYs”, lo que fortaleció su vínculo con la audiencia latina y consolidó su presencia en redes sociales y tendencias globales.
Además de su carrera musical, ha participado en series como “KinnPorsche” (2022), “Wuju Bakery” (2025) y “He She It” (2019), así como en filmes como “The Paradise of Thorns” y “The Marriage”. En el ámbito musical ha compuesto temas para producciones como “2My Secret Love”, “The Tuxedo”, “Love Area” y “Why Don’t You Stay”, este último considerado el tema que impulsó su fama global.
La actuación de Jeff Satur en Miss Universo 2025 no solo evidenció su impacto como artista global, sino que también reforzó los lazos culturales entre Tailandia y América Latina, demostrando que el T-pop tiene ya un lugar destacado en los escenarios internacionales.
