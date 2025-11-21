Así se vivió la actuación de Jeff Satur en Miss Universo 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante tailandés Jeff Satur fue el encargado de abrir la gala final de Miss Universo 2025 con una deslumbrante presentación musical desde Bangkok, Tailandia.

Durante su participación, el también actor y diseñador interpretó su exitoso tema “Ride or Die” mientras las concursantes desfilaban con pasos coreografiados.